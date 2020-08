POL-WE: Gemeinsame Kontrollen in Büdingen und Altenstadt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Nicht nur die Überwachung der Verkehrsregeltreue stand am Montag (3. August) an der Tagesordnung der Büdinger Polizei. Auch mehrere Gaststätten und Spielotheken überprüften die Ordnungshüter. Am Abend folgten zudem Kontrollen in einer Parkanlage. Tatkräftige Unterstützung erhielten die Schutzleute dabei von Licher Bereitschaftspolizisten sowie durch Kolleginnen und Kollegen der Ordnungsämter Altenstadt und Büdingen.

Zunächst erfolgten Verkehrskontrollen in der Orleshäuser Straße. Zwischen 16.45 Uhr und 18.45 Uhr überprüften die Beamten insgesamt 19 Fahrzeuge und 19 Personen. Dabei stellten sie erfreulicherweise lediglich einige Ordnungswidrigkeiten fest, die sie ahndeten.

Weiter ging es im Anschluss mit Gaststätten- und Spielhallenkontrollen, sowohl in Büdingen wie auch in Altenstadt. Zusammen mit den Ordnungsämtern wurden so von 20 Uhr bis 23 Uhr 11 Betriebe genauer "unter die Lupe genommen" und diverse Verstöße, sowohl gegen Corona-Verordnungen, wie auch in Sachen Gewerberecht, festgestellt. Eine der dort überprüften 25 Personen war zudem zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, eine andere hielt sich offenbar illegal in Deutschland auf.

Zwischen 21.15 Uhr und 21.45 Uhr erfolgten auch Personenkontrollen in der Emil-Diemer-Anlage. Dort wurden insgesamt 6 Personen angetroffen und kontrolliert, dabei jedoch keine Verstöße festgestellt.

In den nächsten Wochen und Monaten sind weitere Kontrollen geplant.

+++ Hinweis für die Medien: Das beigefügte Bild zeigt einen Polizisten während der Verkehrskontrolle in der Orleshäuser Straße

