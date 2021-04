Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Auto kollidiert mit Sattelauflieger

Velen (ots)

Beide Unfallbeteiligte gaben nach einem Unfall in Velen an, möglichst weit rechts gefahren zu sein. Ein 80-jähriger Südlohner war am Mittwoch gegen 16.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 14 (Holthausener Straße) aus Richtung Ramsdorf kommend in Richtung Bundesstraße 525 unterwegs, als ihm ein 47-jähriger Gescheraner mit seinem Sattelzug entgegen kam. Der 80-Jährige stieß mit dem Auflieger zusammen, wobei er leicht verletzt wurde. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.500 Euro geschätzt.

