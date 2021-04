Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Strohmiete brennt aus

Reken (ots)

Circa 150 mit Kunststofffolie umwickelte Strohrundballen sind am späten Mittwochabend in Reken in Brand geraten. Gegen 23.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brandort in der Bauerschaft Sandheck gerufen. Die aufgeschichteten Ballen brannten da bereits in voller Ausdehnung. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zurzeit ist die Brandursache unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000.

