Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randaliererin auf Friedhof

Bocholt (ots)

Am Mittwochmorgen hatten Besucher des Bocholter Friedhofs eine mehr als nur unangenehme Begegnung mit einer 40-jährigen Frau. Die Bocholterin schrie die anderen Besucher grundlos an und beleidigte diese. Dies tat sie dann auch gegenüber hinzugezogenen Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung. Die Polizei wurde informiert und traf die Randaliererin noch auf dem Friedhof im Bereich des Ausgangs Heutings Weg an. Sie zeigte sich auch gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig und aggressiv, befolgte aber den Platzverweis. Ein Strafverfahren wegen Störung der Totenruhe und Beleidigung wurde eingeleitet.

