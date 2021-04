Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auf Auto eingeschlagen

Gronau (ots)

Mit einer Eisenstange haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau auf ein Auto eingeschlagen. Zu dem Geschehen auf der Kaiserstiege kam es gegen 04.00 Uhr. Durch einen lauten Knall wurden Nachbarn geweckt. Sie beschrieben die Täter wie folgt: 1. Person: 15 bis 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlanke Figur - 2. Person: 15 - 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, ebenfalls mit schlanker Figur. Die Unbekannten waren schwarz gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

