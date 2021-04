Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Hindernisse auf der Straße

Stadtlohn (ots)

Erst haben die Täter Fahrräder am Busbahnhof in Stadtlohn beschädigt, dann warfen sie Fahrräder, Bauzäune und Leitbaken an verschiedenen Stellen auf die Gartenstraße. Polizeibeamte konnten nur durch eine Notbremsung eine Kollision mit einem Bauzaunelement verhindern. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 02.20 Uhr. Zeugen machten die Beamten auf Personen aufmerksam, die mutmaßlich für die Tat verantwortlich sind. Auf die 18- bis 21-jährigen Männer und Frauen aus Ahaus, Legden sowie Stadtlohn kommt nun ein Strafverfahren zu. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

