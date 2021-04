Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrer lässt bei Flucht Wagen zurück

Vreden (ots)

Ohne Zulassung war ein Unbekannter mit einem Auto am Mittwoch in Vreden unterwegs. Als der Fahrer einen Streifenwagen erblickte, zeigte er umgehend ein Fluchtverhalten. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Flüchtige durch die Vredener Innenstadt. Vor einem Poller endete die Fahrt mit dem blauen Opel Corsa. Zu Fuß ging es weiter. Im Stadtpark verlor sich die Spur des Flüchtigen. Das Fahrzeug mit den nicht ausgegebenen Kennzeichen AH-GZ 5789 wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Mögliche Geschädigte und Zeugen werden geben, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

