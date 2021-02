Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch ins Gemeindehaus

Ludwigsburg (ots)

Über ein Fenster verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr Zugang zu einem kirchlichen Gemeindehaus in der Marienstraße in Leonberg. Es wurden alle Büros durchsucht und Bargeld gestohlen. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07152 605 0 zu melden.

