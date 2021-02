Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfall mit drei Beteiligten auf der B10

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14:10 Uhr auf der Bundesstraße 10 an der Kreuzung zur Landesstraße 1138, kurz nach dem Hardt- und Schönbühlhof zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Aufgrund einer roten Ampel an der Abzweigung in Richtung Hochdorf an der Enz bildete sich ein Rückstau, den ein 49-Jähriger vermutlich zu spät erkannte und mit seinem Wohnmobil auf einen 32 Jahre alten VW-Lenker auffuhr. Diesen schob es in der Folge seitlich weg, sodass das Wohnmobil noch auf den LKW eines 59 Jahre alten Mannes auffuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 25.500 Euro. Das Wohnmobil und der VW mussten abgeschleppt werden. Zudem war die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Flüssigkeiten zu beseitigen.

