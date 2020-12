POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein

Hundehalter gesucht

Am Samstag ereignete sich gegen 22:00 Uhr auf der K 2386, zwischen Mangoldsall und der Kreuzung nach Kirchensall, bzw. Neufels ein Verkehrsunfall zwischen einem VW Up und einem freilaufenden Hund. Der etwa kniehohe Mischlingshund hatte ein schwarzes, leicht gelocktes Fell. Weiterhin trug er ein braunes Lederhalsband mit weißen Kreuzen, jedoch keine Hundemarke. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- EUR, der Hund wurde bei dem Zusammenprall getötet. Wer Hinweise zum Hundehalter geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, Tel. 07941/9300 zu melden.

