Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bei Kontrolle mit Betäubungsmitteln erwischt

Kehl (ots)

Eine Kontrolle von Beamten der Bundespolizei führte am Dienstagabend zu weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl. Gegen 22:45 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter den Wagen des 25-Jährigen in der Straßburger Straße und entdeckten in dessen Besitz etwa 50 Gramm Haschisch und weitere Betäubungsmittel. Eine genauere Nachschau in Fahrzeug und Wohnung des Mittzwanzigers brachte weitere zugehörige Utensilien und mehrere Gramm der verbotenen Substanzen zutage. Die Beamten des Polizeireviers Kehl führen die weiteren Ermittlungen wegen des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz.

/ma

