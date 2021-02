Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau- Zeugen gesucht

Schwanau

In die Roland-Spinoli-Hütte wurde im Januar zweimal eingebrochen und erheblicher Schaden verursacht. Tatverdächtig könnten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Jugendliche sein, die zumindest beim Einbruch am 5.1.2021 überrascht wurden und ein rot-gelbes Longboard mit roten Rollen am Tatort zurückließen. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau erbitten unter der Rufnummer: 07824 662991-0 Hinweise zu den Einbrüchen wie auch zum Eigentümer des auffälligen Longboards.

