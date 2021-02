Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Polizei in Kehl sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen, bei denen es zu einem Schaden von mehreren tausend Euro kam. In der Stadionstraße wurden, zwischen Mittwochabend und Freitagvormittag vergangener Woche, zwei geparkte Autos, ein schwarzer Audi A3 und ein grüner VW Golf, sowohl an den Scheiben, wie auch am Lack erheblich zerkratzt. Hinweise werden unter der Rufnummer: 07851 893-0 erbeten.

