Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit dem Mountainbike gestürzt

Baden-Baden (ots)

Ein 12-jähriger Junge ist am Montagnachmittag mit seinem Mountainbike in einem Rebengelände gestürzt und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Als das Kind sich gegen 15 Uhr dazu entschieden hat, eine stark abfallende, schmale Treppe zu bezwingen, kam er zu Fall und verletzte sich trotz eines getragenen Fahrradhelms schwer. Den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bühl liegen nach ersten Erkenntnissen keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vor. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 12-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell