Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim- Vollbrand eines Gartenhäuschens, Hinweise erbeten

Bietigheim (ots)

Ein Brand in der Georg-Elser-Straße wurde am Montagabend gegen 18 Uhr dem Polizeirevier Rastatt gemeldet. Von den alarmierten Beamten konnte vor Ort der Vollbrand einer dortigen Gartenhütte festgestellt werden. Die zahlreich angerückten Kräfte der Feuerwehren Bietigheim und Durmersheim löschten den Brand umgehend. Während den Löscharbeiten musste die Nordumfahrung von Bietigheim und Durmersheim vollständig gesperrt werden. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Schadenshöhe beziffert sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzen. /kw

