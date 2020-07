Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Rehe durch Hund(e) gerissen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Durch einen Jagdpächter wurde am Dienstag, 14.07.20, gemeldet, dass er im Bereich "Am Hörnli" in Malsburg nun bereits mehrfach gerissene Rehe festgestellt habe. Möglicherweise wurden die Rehe durch einen Hund angefallen und getötet. Zuletzt wurde am 08.07.20 ein totes Reh mit entsprechenden Bissspuren gefunden. Das Gebiet liegt oberhalb und östlich von Malsburg. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem wildernden oder hetzenden Hund oder dem dazugehörigen Hundehalter geben können.

