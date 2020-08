Polizeipräsidium Ulm

Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind das Resultat eines Unfalls am Montag auf der B10.

Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Porsche gegen 14.45 Uhr auf der B10 in Richtung Stuttgart. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Starkregen und Aquaplaninggefahr. In einem Abschnitt mit Gefälle zwischen Faurndau und Uhingen überholte der Mann einen Lkw. Dabei geriet der Porsche nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer verlor die Kontrolle und schleuderte über die Fahrbahn. Zum Schluss prallte er wieder gegen die Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die 62-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Der Fahrer des Porsche vernahm wohl einen Schlag bevor sein Fahrzeug ins Schleudern geriet. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht daher Zeugen, ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben.

