Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Illegal Altöl abgelassen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Wegen unerlaubte Umgang mit Abfällen ermittelt die Polizei in Sindelfingen gegen einen noch unbekannten Täter, der im Zeitraum von Montag, 20:00 Uhr bis Dienstag, 12:15 Uhr in der Margret-Fusbahn-Straße auf dem Flugfeld vermutlich an einem Lkw Altöl abgelassen bzw. einen Ölwechsel gemacht hat. Das Altöl gelangte über einen Straßenablauf in den Kanal und von dort aus in ein Retentionsbecken. Dort wurde der Ölaustritt entdeckt. Über die Umweltrufbereitschaft des Landratsamtes Böblingen wurde die Feuerwehr Sindelfingen alarmiert, die zusammen mit einem Fachunternehmen den Kanal sowie den Zu-und Ablauf reinigte. Personen, die in der Margret-Fusbahn-Straße im genannten Zeitraum ein verdächtiges Fahrzeug bzw. entsprechende Arbeiten an einem Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell