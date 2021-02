Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen-Kallenberg: Streit zwischen mehreren Personen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines vorausgegangenen Vorfalls, kam es am Mittwoch gegen 05.50 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Kallenberg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 56-Jährigen und einem 28 Jahre alten Mann. Der 28-Jährige befand sich zusammen mit einem 52 Jahre alten Mann und einer 46-jährigen Frau an der Bushaltestelle "Rasthaus", als der 56-Jährige dort ausstieg. Der 28-Jährige hielt den 56 Jahre alte Mann fest. Als sich dieser hiergegen wehrte, soll der Jüngere ihn auch geschlagen haben. Die vom Busfahrer und weiteren Personen hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Ditzingen nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

