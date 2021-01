Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Räuber scheitert bei Imbissüberfall

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstagabend (26. Januar, 20 Uhr) mit einem Überfall auf einen Imbiss an der Otto-Hahn-Straße gescheitert. Der maskierte Räuber bedrohte den 53-jährigen Inhaber mit einer Schusswaffe. Als dieser den Täter anschrie, flüchtete er ohne Beute aus dem Imbiss in eine unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen soll er eine dunkle Jogginghose getragen haben. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell