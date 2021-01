Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Autofahrer nach Unfall mit Fußgängerin gesucht

Duisburg (ots)

Am Montagabend (25. Januar, 21:10 Uhr) hat ein Autofahrer auf der Moerser Straße beim Abbiegen von der Asterlager Straße eine Fußgängerin (36) angefahren, als diese gerade die Straße überqueren wollte. Mit seinem Außenspiegel traf der Mann im schwarzen Kleinwagen die Frau an der Hand. Er hielt zunächst an und entschuldigte sich - fuhr dann aber weiter. Weil ihre Hand verletzt war, untersuchte eine Rettungswagenbesatzung die Fußgängerin an der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat 21 bittet den Autofahrer und Zeugen sich bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

