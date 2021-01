Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Unfall sorgt für stundenlange Straßensperrungen

Duisburg (ots)

Ein Unfall hat am Montag (25. Januar, 10:45 Uhr) zu einer stundenlangen Sperrung der Vohwinkelstraße und den Autobahnauf- sowie -abfahrten Meiderich der A59 geführt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mercedes-Fahrer bei Rot gefahren und mit einem abbiegenden Lkw kollidiert sein. Der Lkw hat Sauerstoff geladen. Zur Bergung des Lastwagens und aufgrund der Explosionsgefahr muss die Unfallstelle weiträumig abgesperrt werden. Die betroffene Firma kümmert sich derzeit um das Umladen der Ladung und die Bergung des Lastwagen. Die beiden Insassen des Autos verletzen sich. Den Beifahrer (50) brachte ein Rettungshubschrauber und den Fahrer (46) ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Alkoholvortest bei dem Autofahrer verlief positiv, so dass ein Arzt dem Mann eine Blutprobe entnahm. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang. Die Absperrmaßnahmen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell