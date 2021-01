Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Wilde Müllkippe in Flammen

Duisburg (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstag (26. Januar) gegen 10:10 Uhr zu einem Spazierweg an der Tellmannstraße ausgerückt, weil eine wilde Müllkippe in Flammen stand. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

