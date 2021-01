Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Fünfjährige bei Unfall leicht verletzt

Duisburg (ots)

Eine 61-jährige Autofahrerin hat am Montag (25. Januar, 11:30 Uhr) beim Linksabbiegen von der Obermarxloher Straße in die Wiener Straße einen entgegenkommenden BMW übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Eine Fünfjährige, die im BMW saß und die Opel-Fahrerin kamen leicht verletzt in Krankenhäuser. Das Mädchen konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

