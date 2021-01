Polizeipräsidium Ludwigsburg

Stuttgart: VW blieb auf dem Dach liegen

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 06:25 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Stuttgart-Flughafen/Messe ereignete. An der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen wollte ein 57-jähriger Mercedes-Lenker auf die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe auffahren. Vermutlich war der 57-jährige Autofahrer im Kurvenbereich der Anschlussstelle mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Im weiteren Verlauf geriet der Mercedes auf der feuchten Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit einer 23-jährigen VW-Lenkerin, die zu diesem Zeitpunkt den mittleren Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn befuhr, zusammen. Durch den Zusammenstoß kippte der VW Polo um und lag schlussendlich auf dem Dach. Beide Fahrer blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der VW war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem befand sich die Flughafen-Feuerwehr Stuttgart mit zehn Wehrleuten und vier Fahrzeugen im Einsatz. Bis auf den linken Fahrstreifen war die Autobahn während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis etwa 08.00 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

