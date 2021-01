Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Pkw kracht gegen Straßenlaterne

Ein 23-Jähriger war am Dienstag gegen 02.35 Uhr mit einem VW Polo auf der Rutesheimer Straße in Renningen unterwegs. Als der Mann in Richtung eines Industriegebiets fuhr, kam er vermutlich infolge eines sogenannten Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen gegen eine Straßenlaterne, die daraufhin brach und auf einen angrenzenden Gartenzaun sowie Absperrzaun kippte. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 11.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nachdem der Notdienst des Baubetriebshofes verständigt wurde, kümmerten sich Mitarbeiter um die beschädigte Straßenlaterne.

