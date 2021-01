Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 47-jähriger BMW-Lenker befuhr die Karl-Mai-Allee in Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Löchgau, als am Montag gegen 06:45 Uhr vor ihm ein Rettungs- oder Krankenwagen auf der zweispurigen Fahrbahn einen Fahrstreifenwechsel ausgeführt haben soll, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Aufgrund dessen habe er stark bremsen und nach rechts ausweichen müssen, wobei er mit seinem Wagen gegen den Bordstein geriet und ein Reifen platzte. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

