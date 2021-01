Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Tür eines Einkaufsmarkts beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 04.35 Uhr, löste die Alarmanlage eines Einkaufsmarkts in der Straße "In den Ziegelwiesen" in Leonberg aus. Der Ladenbesitzer alarmierte die Polizei. Die Beamten konnte vor Ort feststellen, dass die Eingangstür beschädigt worden war. Der angerichtete Schaden reichte jedoch nicht aus, um in den Markt eindringen zu können. Durchgeführte Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht nun Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell