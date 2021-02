Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Gipsputzmaschine auf Baustelle gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf einer Baustelle in der Industriestraße in Bietigheim-Bissingen wurde eine Gipsputzmaschine zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 06:00 Uhr gestohlen. Die Maschine hatte einen Wert von etwa 11.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07142 405 0 an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen wenden.

