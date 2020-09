Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Kind fährt nach Unfall weiter - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Beamten des Verkehrskommissariats 22 suchen nach einem Jungen, der bereits am vergangenen Freitag (28. August, 8:10 Uhr) in einen Unfall verwickelt war: Die Fahrerin eines Mini-Coopers wollte von der Falk- in die Saarstraße abbiegen. Die 43-Jährige übersah den Jungen, der von rechts kommend mit einem Tretroller die Straße überquerte. Die Duisburgerin stieg aus, wollte sich kümmern und bat ihn, mit ihr zusammen auf die Polizei zu warten. Der etwa zwölfjährige Junge mit blonden Haaren und großen Augen antwortete nicht und fuhr mit dem Roller weiter. Er hatte einen grünen abgesetzten Schulrucksack dabei. Um den Unfallhergang aufzuklären, bitten die Beamten den Jungen oder seine Eltern, sich beim Verkehrskommissariat 22 zu melden. Auch Zeugenhinweise nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

