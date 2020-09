Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Jugendliche auf dem Rad übersehen - Autofahrer gesucht

Duisburg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag (2. September, 14 Uhr) von der Emmericher Straße nach links in die Straße "Am Alten Viehhof" abgebogen. Offenbar übersah die Person einen bevorrechtigten 13-jährigen Radfahrer. Um den Zusammenstoß zu verhindern, musste er so scharf bremsen, dass er sich überschlug und stürzte. Der Teenager (13) hinter ihm fuhr mit seinem Fahrrad auf und stürzte ebenfalls. Der Autofahrer/die Autofahrerin setzte den Weg ohne anzuhalten fort. Um den Fall zu klären, bittet das Verkehrskommissariat 21 diese Person, sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können. Hinweise bitte an das VK 21 unter der Rufnummer 0203 2800.

