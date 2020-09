Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Drogendealer mit dem E-Scooter unterwegs

Duisburg (ots)

Bei Verkehrskontrollen an der Hafenstraße am Mittwochabend (2. September) um 18:50 Uhr haben Polizisten einen E-Scooter-Fahrer gestoppt. Der 33-Jährige hatte stark verkleinerte Pupillen. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten sie in seinem Rucksack 40 Gramm Marihuana und Bargeld in kleinen Scheinen. Die Einsatzkräfte stellten Geld, Drogen sowie sein Handy sicher und nahmen ihn mit zur Wache. Wegen des Verdachts unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den Duisburger erwartet ein Verfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell