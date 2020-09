Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Duo bricht ins Vereinsheim ein

Ein aufmerksamer Zeuge (38) hat am Mittwochnachmittag (2. September, 16:40 Uhr) beobachtet, wie zwei Jugendliche in ein Vereinsheim an der Beckersloh einbrechen wollten. Dabei sah er, wie einer der beiden auf der Terrasse zugange war, während der andere Schmiere stand. Durch den Zeugen gestört flüchtete das Diebesduo zunächst in unterschiedliche Richtungen. Der 38-Jährige verfolgte einen der Täter und konnte ihn festhalten, bis die Polizei kam. Die Beamten stellten vor Ort Einbruchswerkzeug sicher. Der 15-jährige Tatverdächtige räumte ein, dass es ihm gehöre. Über den zweiten Täter machte der Teenager nur vage Angaben. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, schrieben eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und übergaben den Duisburger seinen Eltern.

