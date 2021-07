Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.07.2021.

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an einem Wohnwagenanhänger.

Salzgitter, An der Krähenriede, 11.07.2021, 00:00-12:00 Uhr.

Ein unbekannter Täter hatte mit einem Blumentopf die seitliche Verglasung eines Wohnwagenanhängers eingeworfen und hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 zu richten.

Autokorso im Innenstadtbereich von Salzgitter-Lebenstedt.

12.07.2021, 00:20-01:00 Uhr.

Durch die Polizei konnte auf der Berliner Straße eine Ansammlung von ca. 50 bis teilweise 100 Personen (italienische Fußballfans) festgestellt werden, die den Sieg bei der Europameisterschaft feierten. Ein Großteil befand sich auf der Fahrbahn. Nachdem die Gruppe von der Polizei angesprochen wurde, entfernten sich diese teilweise in ihren Fahrzeugen vom Antreffungsort. Eine größere Anzahl von Fahrzeugen setzte sich schließlich in Richtung Salzgittersee in Bewegung.

