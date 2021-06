Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - PKW in Brand geraten

Moers (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag gegen 09.40 Uhr ein Auto an der Asberger Straße in Brand.

Der Mercedes stand dort auf einem Parkplatz. Obwohl es der Feuerwehr gelang, den Wagen zu löschen, brannte dieser vollständig aus.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zurzeit gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell