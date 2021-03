Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl vor den Augen der Polizei- Leergut aus Getränkemarkt mitgenommen

Herford (ots)

(sls) Am Dienstnachmittag (16.3.) beobachteten zwei Zivilbeamte der Polizei einen 27-jährigen polizeibekannten Herforder, wie dieser mit einem Leinenbeutel einen Getränkemarkt an der Engerstraße betrat. Bereits nach kurzer Zeit verließ die Person plötzlich in schnellem Tempo den Markt und rannte seitlich an dem Objekt vorbei. Die Polizeibeamten folgten dem 27-Jährigen, der auch beim Verlassen des Gebäudes nur den Leinenbeutel bei sich hatte. Die Beamten verloren die Person kurzfristig aus den Augen, konnten ihn jedoch ein paar Minuten später wieder auf der Enger Straße antreffen. Zu diesem Zeitpunkt trug dieser jedoch vier voll beladene Kästen Leergut mit sich. Die anschließende Überprüfung der Person und die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige sich das Leergut aus einem Lagerraum genommen hatte und es sich außerhalb für den Abtransport bereitgestellt hat. Nach Verlassen des Marktes nahm er das Leergut mit. Das Leergut wurde nach erfolgter Sachverhaltsklärung dem Getränkemarkt wieder ausgehändigt. Dem Beschuldigten erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell