Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Überqueren der Fahrbahn- Kind leicht verletzt

Löhne (ots)

(sls) In Löhne wurden Polizeibeamte zu einem Unfall am Mittwochnachmittag (17.3.) an der Weihestraße gerufen. Gegen 14.20 Uhr beabsichtigte ein neun jähriges Mädchen, in Höhe eines Einkaufsmarktes, die Weihestraße zu überqueren. Trotz mehrmaliger Nachschau zum Straßenverkehr übersah sie den von links kommenden Fahrer eines blauen Opel Adam. Der 54-Jährige aus Herford war auf der Weihestraße in Richtung Herford unterwegs. Der Herforder erklärte gegenüber den Beamten, dass er das Mädchen noch rechtsseitig der Fahrbahn gesehen habe und deshalb die Geschwindigkeit reduzierte. Plötzlich lief die 9-Jährige auf die Fahrbahn. Durch die schnelle Reaktion des 54-Jährigen in Form einer Vollbremsung, kam es nur zu einer leichten Zusammenstoß mit dem Opel. Sie wurde dabei augenscheinlich nur leicht an Ellenbogen und Knöchel verletzt. Der erziehungsberechtige Vater erschien am Unfallort und veranlasst selbstständig eine ärztliche Nachschau. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung des Unfalls.

