Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fünf Smartphones entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Dienstag (16.3.) ereignete sich um 13.40 Uhr ein Ladendiebstahl in der Eschstraße. Dem Mitarbeiter eines Mobilfunkgeschäfts fiel ein etwa 18 bis 22 Jahre alter Mann auf, der auffällig häufig zu den ausgestellten Smartphones ging. Plötzlich riss der Mann mit einer schwunghaften Bewegung mehrere Smartphones aus der Sicherung und hat das Geschäft mit insgesamt fünf Mobiltelefonen verschiedener Hersteller fluchtartig verlassen. Der 41-jährige Mitarbeiter lief noch ein Stück hinter dem Mann her, der zunächst in die Elysiumstraße und dann Richtung Friedhof rannte, ehe er die Spur verlor. Die inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung zwei der zuvor entwendeten Smartphones auffinden, eines davon war stark beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die den etwa 170cm großen Mann mit nordafrikanischem Erscheinungsbild gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt. eine schwarze Kapuzenjacke mit grünem Innenfutter und eine schwarze Hose sowie dunkle Handschuhe. Er selbst hatte ein Smartphone mit auffallend pinker Hülle dabei. Der Wert der gestohlenen Smartphones sowie der Schaden an der Auslage des Geschäfts belaufen sich auf knapp 3900 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell