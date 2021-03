Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand in leerstehendem Gebäude - Ermittlungen dauern an

Herford (ots)

(jd) Die Besetzung eines Streifenwagens wurde gestern (16.3.), gegen 16.30 Uhr, zu einem Brand in der Bäckerstraße gerufen. Ein 51-jähriger Geschäftsinhaber hatte bereits am frühen Nachmittag Brandgeruch wahrgenommen, konnte jedoch keine Brandquelle ausfindig machen. Am späteren Nachmittag drang dann Qualm aus einem Fenster eines leerstehenden Gebäudes an der Bäckerstraße. Die Feuerwehr Herford konnte einen Schwelbrand in einer Zwischendecke des Hauses als Ursache ausfindig machen und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Bereich Bäckerstraße/Elisabethstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens werden noch ermittelt. Da das Haus schon länger leerstehend ist, wurden keine Personen gefährdet.

