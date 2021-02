POL-PDNW: (Haßloch) Unfall mit Flucht 1

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfall mit Flucht

Hassloch (ots)

Bereits am Dienstagabend (16. Februar 2021, 21 Uhr) bemerkte ein Passant, dass der Stromverteilerkasten in der Langgasse aus der Verankerung gerissen war und offen stand.(Mitteilung an Polizei am 18. Februar 2021) Die Polizei Haßloch geht von einem Auto als Verursacher aus und sicherte blaue Lackspuren. Nach Einschätzung der Gemeindewerke, stellten freigelegten Starkstromkontakte eine erhebliche Gefahr dar. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

