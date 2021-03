Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl auf Pendlerparkplatz - BMW entwendet

Bünde (ots)

(jd) Ein 23-jähriger Bünder beobachtete am Montag (15.3.) wie ein Auto, das auf einem Pendlerparkplatz an der Osnabrücker Straße stand, von zwei Männern mittels einer Seilwinde auf einen Anhänger gezogen wurde. Danach fuhren die Männer mit dem aufgeladenen Auto in unbekannte Richtung weg. Da dem Bünder die Situation seltsam vorkam, verständigte er gegen 19.50 Uhr die Polizei. Die eintreffenden Beamten stellten nach Überprüfung des mitgeteilten Kennzeichens fest, es sich bei dem Fahrzeug um einen BMW handelt, der bereits am Wochenende aufgefallen war: An dem BMW mit Osnabrücker Zulassung waren die Scheiben von bisher Unbekannten eingeschlagen worden. Daraufhin hatten die Beamten den Halter ermittelt, der sich um die Reparatur seines Fahrzeugs kümmern wollte. Angesprochen auf das abgeschleppte Auto, teilte der 41-jährige Halter aus Osnabrück mit, dass er dies nicht veranlasst habe. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zum Verbleib des schwarzen BMW mit dem Kennzeichen OS-KU 73 machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

