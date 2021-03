Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf Parkplatz - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Herford (ots)

(jd) Bei einem Ausparkmanöver kam es am Freitag (12.3.), gegen 18.00 Uhr, auf dem Parkplatz einer Fleischerei am Wellbrocker Weg zu einem Unfall. Eine bisher unbekannte Autofahrerin parkte mit ihrem Auto, bei dem es sich um einen roten Kia handeln könnte, rückwärts aus und hat dabei offenbar eine Inlineskaterin übersehen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ist die Skaterin dem Pkw ausgewichen und zunächst gegen einen geparkten BMW gestoßen und in Folge dessen gegen einen geparkten Ford Transit. Der Fahrer des BMW war zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes an seinem Auto und stellte keine Beschädigungen fest. Der Eigentümer des Fords, der zum Unfallzeitpunkt nicht vor Ort war, stellte allerdings später eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Die Personen, die vor Ort waren, tauschten keine Personalien aus, da man zunächst nicht von Verletzungen oder Beschädigungen an den Fahrzeugen ausgegangen war. Daher sucht die Polizei nun die beiden am Unfall beteiligten Frauen. Diese oder Zeugen, die Angaben zu einer der beiden Personen machen können, werden gebeten sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell