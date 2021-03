Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge- Außenspiegel wurden abgetreten

Kirchlengern (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende kam es zu diversen Sachbeschädigungen an der Westerfeldstraße in Kirchlengern. Unbekannte traten an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen einen Außenspiegel ab. Neben einem Mercedes, einem VW Golf und einem 3er BMW wurde auch noch ein schwarzer Nissan beschädigt. Alle standen geparkt in Höhe den Hausnummern 13 bis 43. Die Eigentümer bemerkten am Sonntagmorgen (14.3.) die Beschädigungen an ihren Fahrzeugen, nachdem diese am Samstagabend noch unbeschädigt abgestellt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesen Fällen der Sachbeschädigungen und hofft auf Zeugen, denen in der Nacht zu Sonntag etwas Verdächtiges oder verdächtige Personen im Tatortbereich aufgefallen sind. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell