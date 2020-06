Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200603.3 Meldorf: Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Meldorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Meldorf am heutigen Morgen hat sich eine Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen - sie stieß mit einem Auto zusammen, dessen Fahrerin sie übersehen hatte.

Eine 83-Jährige befuhr mit einem Renault den Raiffeisenplatz in Richtung der Ausfahrt Kampstraße. Hierbei übersah sie die 64-jährige Radlerin, die den Raiffeisenplatz aus Richtung des Penny-Marktes in Richtung Rossmann befuhr. Die Verkehrsteilnehmerinnen kollidierten miteinander, die Bikerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt vor Ort kam die Dame in ein Krankenhaus.

An dem PKW entstand ein leichter Frontschaden in Höhe von etwa 300 Euro, der Schaden bei dem Fahrrad dürfte bei rund 100 Euro liegen.

Merle Neufeld

