Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Koffer und Zigaretten entwendet - Diebstahl aus Kfz

Bünde (ots)

(jd) Gestern Abend (14.3.) bemerkte ein 57-jähriger Bünder, dass die Schiebetür seines Sprinters nicht richtig verschlossen war. Der Mann verständigte gegen 14.00 Uhr die Polizei, da aus dem Inneren des Fahrzeugs unter anderem ein Buskoffer samt Inhalt sowie mehrere Schachteln Zigaretten fehlten. Den hinzugerufenen Polizeibeamten teilte der Mann mit, dass er das Auto am Vorabend gegen etwa 19.00 Uhr an seinem Haus an der Wilhelmstraße geparkt hatte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell