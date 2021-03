Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen - 15 Autos am Amtshausberg zerkratzt

Vlotho (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am Samstag Abend (13.3.), dass ein Auto im Garzweg zerkratzt war. Der Mann informierte sodann den 62-jährigen Fahrzeughalter darüber, dass sein Renault offensichtlich beschädigt wurde. Der Vlothoer erstattete Anzeige bei der Polizei. Insgesamt gingen am Wochenende fünfzehn Anzeigen von Fahrzeughaltern aus der Burgstraße und dem Garzweg ein, die allesamt die gleichen Beschädigungen (Kratzer) an ihren Autos feststellten. Die Fahrzeuge stammen von verschiedenen Herstellern, unter anderem Mini, Dacia, Jeep, Ford, oder Opel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die am Wochenende in Vlotho etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können, die für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

