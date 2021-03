Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Fensterscheibe an Gemeindehaus eingeworfen

Vlotho (ots)

(um) Bereits vor ein paar Tagen warfen bislang unbekannte Täter an einem Kirchengebäude an der Herforder Straße eine Scheibe ein. Das stabile Glas an dem Haus der Kirchengemeinde hielt der Gewalteinwirkung stand. Es kam zu einer Teilbeschädigung und einem Schaden von mindestens 300.- Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Der engere Tatzeitraum liegt in der Nacht von Sonntag auf Montag (08.03.) Anfang der Woche. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

