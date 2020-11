Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hoher Sachschaden beim Zusammenstoß zweier PKW

SukowSukow (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der B 321 zwischen Raben Steinfeld und Crivitz ist am Dienstagabend ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Kurz nach 19 Uhr prallten die beiden Autos an der ampelgeregelten Kreuzung bei Sukow zusammen. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der auf der B 321 befindliche Autofahrer, der in Richtung Crivitz unterwegs war, vermutlich bei Rot über die Kreuzung gefahren ist. Allerdings sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell