Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Zusammenstoß zweier PKW leicht verletzt

BoizenburgBoizenburg (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der B 5 bei Boizenburg ist am Dienstagvormittag eine 62-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung am Abzweig nach Streitheide zusammen. Der Fahrer des anderen PKW, der ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich die Vorfahrt nicht beachtet hatte, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

