Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Zeugen beobachten Verursacher

Vlotho (ots)

(jd) Auf der Herforder Straße ereignete sich gestern (10.3.) gegen 12.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten, wie ein Citroen Jumper die Herforder Straße in Fahrtrichtung Uffeln befuhr. Kurz vor der Einmündung Salzuflener Straße kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Straßenrand geparkten Ford Transit. Da der Fahrer des Citroen seine Fahrt fortsetzte, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen, informierten die Zeugen den Eigentürmer des Ford. Der 52-jährige Vlothoer rief daraufhin die Polizei. Die Polizeibeamten bemerkten das Fahrzeug des Unfallverursachers ein paar hundert Meter weiter, ebenfalls am Fahrbahnrand der Herforder Straße geparkt, sodass ein Abgleich der Schäden an beiden Fahrzeugen noch vor Ort erfolgen konnte. Dem Unfallverursacher droht nun eine Anzeige. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1600 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell